Israele risponde all’appello di Papa Francesco per la fine dei bombardamenti a Gaza | È un dovere morale riportare gli ostaggi a casa

Leggi su Open.online

L’ambasciata dipresso la Santa Sede ha diffuso oggi – lunedì 24 marzo – una nota perredi, diffuso durante l’Angelus di domenica scorsa, per ladei. «L’operazione israeliana è condotta in piena conformità con il diritto internazionale e mira a ridurre al minimo i danni ai civili. Mentre Hamas colpisce deliberatamente i civili,adotta misure straordinarie per ridurre al minimo i danni ai civili», si legge nel comunicato. «Hamas ha ripetutamente violato il cessate il fuoco e lo ha utilizzato per ricostruire attivamente il suo arsenale militare, rifornendosi di armi e ripristinando i siti di lancio dei razzi, come dimostrato dai recenti attacchi contro». E poi ancora: «59sono ancora trattenuti a– continua la nota – in condizioni disumane, subendo abusi fisici e psicologici, come riferito daglirilasciati, in palese violazione del diritto internazionale.