Lettera43.it - Israele, l’esercito ha arrestato uno dei co-registi di No Other Land

Nel villaggio palestinese di Susiyaisraeliano haHamdan Ballal, uno dei co-del documentario No, vincitore dell’Oscar come miglior documentario. Secondo il gruppo di attivisti Center for Jewish Nonviolence, l’uomo è stato prelevato dalle forze israeliane mentre si trovava in un’ambulanza dopo essere stato ferito durante un attacco di coloni, che hanno distrutto proprietà nel villaggio. Un altro palestinese è statoinsieme a lui e attualmente non si conosce la loro posizione. Yuval Abraham, co-regista del documentario, ha denunciato su X che Ballal è stato «linciato», e ha riportato lesioni alla testa e allo stomaco, aggiungendo che non è chiaro se stia ricevendo cure mediche.I’m standing with Karam, Hamdan’s 7 year old son, near the blood of Hamdan’s in his house, after settlers lynched him.