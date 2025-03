Iltempo.it - Israele fa fuori l'ennesimo alto funzionario di Hamas: eliminato il nuovo premier

duro colpo inferto daad. Il ministro della Difesa dello Stato ebraico, Israel Katz, ha confermato che l'Idf ha «con successo» l'di, Ismail Barhoum, in un attacco all'ospedale Nasser a Khan Younis nel sud di Gaza. Barhoum era «ilprimo ministro dia Gaza, aveva sostituito Issam Dàalis, il precedente primo ministro che è statoqualche giorno fa», ha affermato Katz. Ancheha confermato che nel raid è stato ucciso Ismail Barhoum, membro dell'ufficio politico e del Consiglio della Shura. In totale sono almeno cinque i morti e diversi i feriti nell'attacco aereo israeliano all'ospedale. Ieriaveva confermato pure che uno dei suoi leader politici dilivello era stato ucciso in un attacco aereo israeliano.