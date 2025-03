Isola dei famosi 2025 retroscena | Delia Duran e Maria Luisa Jacobelli tra le papabili concorrenti

Leggi su Fanpage.it

Proseguono i provini per il cast de L'dei, ma tra i nomici sarebbero. La produzione, inoltre, sarebbe alla ricerca di un bel ragazzo da inserire tra i naufraghi: la direttiva - come spiegato da fonti vicine a Fanpage - è quella di trovare qualcuno che sia "simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone".