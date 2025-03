Iren nel 2024 EBITDA a €12 mld +65% e utile netto a €2685 mln +54%; Dal Fabbro | Risultati positivi con l’integrazione di Acquaenna e Sienambiente

Ilgiornaleditalia.it - Iren, nel 2024 EBITDA a €1,2 mld (+6,5%) e utile netto a €268,5 mln (+5,4%); Dal Fabbro: "Risultati positivi con l’integrazione di Acquaenna e Sienambiente"

Il Consiglio di Amministrazione approva il primo bilancio consolidato integrato al 31 dicembrecon tutti ieconomico-finanziari in aumento, indicatori di sostenibilità in miglioramento e una proposta di dividendo in crescita dell’+8%, nela €1,2 mld (+6,5%) e u