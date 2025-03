Iren intende esercitare l' opzione call per acquisire il restante 4723% di Egea Holding con l' obiettivo di detenere il 100% della Società

Iltempo.it - Iren intende esercitare l'opzione call per acquisire il restante 47,23% di Egea Holding con l'obiettivo di detenere il 100% della Società

Reggio Emilia, 24 marzo 2025 – Come riportato nel comunicato stampa del 1° agosto 2024,dispone di un'durata di quattro anni, esercitabile a partire dal 31 marzo 2025, perl'intera quota di partecipazione detenuta da MidCo 2024 Srl inSpA e attualmente pari al 47,23%. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione diha deliberato chein data 31 marzo 2025 tale. Il corrispettivo offerto daper l'esercizio, determinato sulla base di quanto previsto dagli accordi contrattuali in essere, è pari a 74,8 milioni di euro. Tale prezzo è soggetto ai meccanismi di determinazione e verifica previsti negli accordi tra le parti. “Con l'acquisto del capitalediacquisiamo ilazienda e si conclude la prima fase di rilancionuova: abbiamo ristrutturato con successo un gruppo che fino a un anno e mezzo fa era in grosse difficoltà finanziarie e lo stiamo rilanciando con un solido piano di sviluppo industriale.