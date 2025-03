Ilfattoquotidiano.it - Iran, soccorse i manifestanti e ora rischia l’impiccagione: la storia di Rezgar Babamiri

L’appello di Zhino, figlia diBeigzadeh, non può lasciare indifferenti. Suo padre, un prigioniero politico curdo-iano arrestato durante la rivolta “Donna Vita Libertà”,la pena di morte solo per aver prestato i primi soccorsi a persone che erano state ferite dalle forze di polizia durante le manifestazioni.Arrestato il 16 aprile 2023 nella città di Bukan, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale,è attualmente detenuto nella prigione centrale di Urmia, capoluogo della provincia. Per due mesi dopo l’arresto, è stato tenuto in isolamento e torturato affinché rendesse una “confessione”. Quando, dopo quattro mesi, è stato rintracciato a Urmia, sua nonna è andata a trovarlo: all’uscita, ha dichiarato che il nipote, durante la visita, non riusciva a sopportare la luce e a tenere gli occhi aperti dopo mesi trascorsi al buio.