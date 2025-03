Ilrestodelcarlino.it - iPhone 15 al prezzo più basso del web: sconto FOLLE del 20% su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se hai rimandato l’acquisto di un nuovo smartphone aspettando l’occasione giusta, oggi potresti averla trovata. Su, il meraviglioso15, nella sua iterazione color azzurro con 128 GB, è disponibile a 699,00€, con IVA e spedizione incluse e unodel 20% rispetto aldi listino. È un’offerta concreta, che ti permette di portarti a casa un melafonino di nuova generazione a una cifra più accessibile, mantenendo tutta la qualità e le prestazioni tipiche dell’ecosistema Apple. Compralo oggi, è in offerta15 in offerta su: tecnologia Apple a 699,00€ con il 20% di15 rappresenta un passo avanti su diversi fronti rispetto ai modelli precedenti. A colpo d’occhio, il design è elegante e riconoscibile, ma lo smartphone si distingue per la sua costruzione in alluminio aerospaziale e per la finitura posteriore opaca in vetro colorato, che in questa versione azzurra si fa davvero notare per stile e originalità.