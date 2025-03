Liberoquotidiano.it - "Io sto con Romano": la foto sconcertante dopo la sbroccata di Prodi | Guarda

Mammamia, che debacle! Se nemmeno i “senatori” di un'area (senatori in senso di punti di riferimento per presunta saggezza vista l'età) riescono a stare sui binari, allora la questione si fa seria. Già, è stato un sabato da dimenticare per la sinistra. Il primogramma è di, due volte presidente del Consiglio ma attualmente assai coinvolto, con un certo slancio, per riportare alla luce una qualche coalizione. Durante la presentazione del suo ultimo libro, viene avvicinato da una giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici, che gli pone una domanda, certo pepata ma fa parte del gioco, sulla (non) concezione della proprietà privata nel Manifesto di Ventotene. Lui le risponde in malo modo e le avrebbe anche tirato una ciocca di capelli, stando a quanto affermato dal conduttore del programma di Rete 4 Nicola Porro che stasera manderà in onda il filmato.