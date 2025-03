Inter-news.it - Inzaghi vince la Panchina d’Oro in Serie A! La classifica ufficiale

Leggi su Inter-news.it

Grande soddisfazione per Simone, che ha conquistato la2024 come miglior allenatore dellaA. Il tecnico dell’Inter è stato premiato a Coverciano, superando la concorrenza grazie al voto della maggioranza dei suoi colleghi. Ecco lafinale.IL MIGLIORE – Come ogni anno arriva il momento di scoprire il vincitore della “”. Oggi presso l’auditorium del Centro Tecnico Federale di Covericano, la manifestazione a cura del Settore Tecnico. Are la trentatreesima edizione è proprio Simone! Premiato durante la cerimonia come miglior allenatore dello scorso campionato sulladell’Inter. A decidere a chi assegnare con merito il riconoscimento sono stati gli stessi colleghi, che hanno votato nel corso della mattinata.un riconoscimento meritatoGRANDE SODDISFAZIONE – Il premio della “” non riguarda solo laA.