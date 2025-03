Inter-news.it - Inzaghi ottimista: «Thuram, domani possibile novità. Su Lautaro Martinez!»

Leggi su Inter-news.it

Simoneha commentato la vittoria della Panchina d’oro, aggiungendo poi delle riflessioni su vari temi legati all’Inter.IL COMMENTO – Simoneha parlato a seguito della vittoria della Panchina d’oro, sottolineando le sue emozioni per il conseguimento di tale importante premio grazie alla straordinaria ultima stagione con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: «Le partite da fare saranno tante, sarà molto emozionante. Ogni tre giorni avremo partite durissime, ma volevamo essere in questa situazione alla fine di marzo, a giocarci tutto. Lo faremo con grande entusiasmo e voglia di far bene. Ho ringraziato pubblicamente i miei colleghi, è grazie a loro che cerco sempre di migliorarmi. I miei tifosi e la mia società sanno il lavoro che svolgo, ma è giusto che il mio lavoro sia giudicato ogni partita.