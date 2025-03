Unlimitednews.it - Inzaghi “Nazionale? Ha sbagliato un tempo ma è in ottime mani”

COVERCIANO (ITALPRESS) – “Abbiamo giocato contro un grandissimo avversario, credo che laabbiaun, il primo a Dortmund, ma secondo me siamo in, Luciano è un ottimo allenatore, dopo un primodifficile ha fatto un grande secondo, la partita di San Siro poteva finire con un altro risultato, negli episodi non abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che a volte ci vuole”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Inter Simonea margine della vittoria della “Panchina d’oro” a Coverciano, sulla doppia sfida di Nations League fra Gera e Italia. pia/glb/mca3/ItalpressUnlimited News - Notizie dal mondo