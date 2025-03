Unlimitednews.it - Inzaghi “Motta? Collega che stimo, tornerà velocemente”

COVERCIANO (ITALPRESS) – “L’esonero di Thiago? È unche, ci siamo incontrati tante volte. È capitato, mi dispiace per lui perché locome allenatore e soprattutto come persona, penso che rimoltoperché è un allenatore veramente bravo”. Così il tecnico dell’Inter, a Coverciano dove ha ricevuto la “Panchina d’Oro”, sull’ormai ex allenatore della Juventus.pia/glb/mca3/Italpress(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo