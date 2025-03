Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi e Gasperini stanno con Thiago Motta: “Ritornerà molto velocemente”. “Questa gogna non mi piace”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giorno dopo il suo esonero,è stato anche al centro dei pensieri durante la cerimonia di consegna della Panchina d’Oro, che si è svolta al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze. L’ormai ex allenatore della Juventus, che oggi ha sperimentato il primo giorno di Igor Tudor, è stato elogiato sia da Simone, vincitore del premio per la stagione 2023/24, sia da Gian Piero, che ha ricevuto la Panchina d’Oro speciale per l’Europa League vinta con l’Atalanta.ha vinto la 33esima edizione del riconoscimento totalizzando 26 voti da parte dei suoi colleghi: al secondo posto, al terzo Vincenzo Italiano, che ora siede sulla panchina del Bologna proprio al posto di. Il tecnico dell’Inter ha spiegato: “lo stimo come allenatore e soprattutto lo stimo come persona e penso cheperché è veramente bravo“.