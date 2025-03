Internews24.com - Inzaghi amaro: «Dispiace per Thiago Motta, su di lui posso dire questa cosa»

di RedazioneIl tecnico dell’Inter Simonesi è espresso sull’esonero didalla Juventus, le dichiarazioniIl tecnico dell’Inter Simonesi è espresso sull’esonero del collega, le dichiarazioni del mister nerazzurro a riguardo.L’ADDIO – «Esonero? Ci siamo incontrati tante volte, miper lui, purtroppo è capitato, lo stimo come allenatore e soprattutto come persona. Penso che tornerà velocemente perché è un tecnico davvero bravo»Una nota ANSA riporta le parole dell’ex allenatore della Vecchia Signora in cui ringrazia tutto l’ambiente juventino.PAROLE – «Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme.