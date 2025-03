Cultweb.it - Inviti spediti per le nozze da favola in Italia tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez: La data? Un mistero

, fondatore di Amazon, e, ex giornalista e pilota, hanno iniziato a inviare gliper il loro attesissimo matrimonio, che si terrà innel corso dell’estate 2025. Sebbene laesatta resti ancora un, fonti vicine alla coppia suggeriscono che la cerimonia possa svolgersi nel mese di giugno. La location scelta sarebbe Venezia, città che già in passato ha ospitato eventi esclusivi e matrimoni da.La celebrazione potrebbe avvenire a bordo di “Koru”, il superyacht da 500 milioni di dollari di, lo stesso su cui il miliardario ha fatto la sua proposta di matrimonio nel maggio 2023. La scelta della lussuosa imbarcazione non è casuale. Oltre ad essere un simbolo del loro amore, rappresenta un luogo di grande significato per la coppia, che vi ha già festeggiato il fidanzamento con un party esclusivo a Positano nell’agosto dello stesso anno.