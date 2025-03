Quifinanza.it - Investire nell’oro, quotazione oggi: l’ultima certezza nel mercato dei dazi

Nuovo record storico per il prezzo dell’oro, che ha superato i 3mila dollari l’oncia lo scorso 20 marzo. Nel 2024 il metallo più prezioso ha subito un’improvvisa impennata. Un comportamento poco comune per quello che è considerato il principale bene rifugio mondiale.In un solo anno il lingotto è aumentato di 1.000 dollari l’oncia. Per una crescita simile ci erano voluti cinque anni tra il 2016 e il 2021. Alla fine dello scorso anno le quotazioni sembravano essersi stabilizzate, ma gli eventi dei primi mesi del 2025 hanno determinato un altro picco.Perché il prezzo dell’oro è così altoCome detto, l’oro è il bene rifugio per eccellenza. Significa che, come altri metalli preziosi e beni che hanno un valore intrinseco, tende a resistere ai periodi di grande inflazione, quando il denaro perde valore.