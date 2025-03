Lanazione.it - Investe cinghiale sul raccordo. Auto si ribalta, donna ferita

PERUGIA – Paura, danni alle vetture e unaportata in ospedale: è il bilancio di un incidente avvenuto sulPerugia-Bettolle e causato quasi certamente dall’investimento di unche ha invaso le carreggiate per attraversare la superstrada. Il tutto è accaduto ieri notte, poco dopo le 3, quando i Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulPerugia-Bettolle, tra le uscite di Magione e Mantignana. "L’incidente – spiegano i Vigili del fuoco – è stato provocato presumibilmente dall’investimento di unche stava tentando di attraversare la strada. Due levetture coinvolte, di cui una si èta. La conducente dell’ta ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per ulteriori accertamenti.