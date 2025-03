Inter Women nuova sconfitta nella Poule Scudetto La Fiorentina vince 1-0

Leggi su Ilnerazzurro.it

Quarta giornata dellaper quanto riguarda la Serie A Femminile con l’chiamata a riscattare la falsa partenza sul campo della, quarta forza in Regular Season dietro le nerazzurre e la Roma. Le ragazze di mister Piovani devono rimediare al pareggio subito dal Milan nell’ultima giornata per avere ancora chance di poter lottare per l’Europa.Primo tempoDopo l’ultimo incrocio in Regular Season, al Viola Park di Bagno a Ripoli, la gara è sentita e la tensione inizia farsi sentire sin dai primi minuti in cui le squadre rimangono contratte, in una fase di studio atta a scardinare le difese alla prima occasione ma i pericoli latitano e nel primo quarto d’ora le emozioni stanno a zero. Primo squillo al 18? da parte dell’con Csiszar, brava a superare la diretta avversaria in marcatura e colpire di sinistro trovando la pronta risposta dell’estremo difensore viola Fiskerstrand in angolo mentre al 21? la chance è ancora più ghiotta ma Detruyer si divora lo 0-1 da ottima posizione centrale sparando alto sulla traversa.