Inter ultime dalle fasce Come stanno Darmian e Dumfries

La pausa per le nazionali sta per giungere al termine e la Serie A è pronta a riprendere il proprio spettacolo con l’infuocata lotta per lo scudetto che vede l’Campione d’Italia primeggiare momentaneamente con tre punti di vantaggio sul Napoli, prima delle inseguitrici, dopo l’exploit di domenica 16 marzo sul campo dell’Atalanta. Il campionato vedrà alla ripresa i nerazzurri ospitare l’Udinese nel tardo pomeriggio di domenica 30 marzo a San Siro, con il Napoli che invece ospiterà il Milan subito dopo allo Stadio Maradona.Al momento giustoSimone Inzaghi sta di giorno in giorno recuperando pezzi pregiati del suo scacchiere in vista di una seconda parte di stagione già iniziata e con ottimi risultati da parte dell’. L’allenatore piacentino, sebbene la grana legata alle condizioni di Lautaro Martinez verrà sciolta solo nella giornata di domani con esami e relativi tempi di recupero, può sorridere considerando il rientro in gruppo di elementi in grado di essere utili nell’intricato gioco delle rotazioni che dalla prossima gara in poi, considerati gli impegni ravvicinati di aprile, il tecnico Campione d’Italia dovrà obbligatoriamente proporre.