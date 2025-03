Internews24.com - Inter Udinese, Inzaghi senza tre big: chance per Correa in attacco? Il punto sul rientro degli indisponibili

di Redazionetre big:perin? Ilsulin vista della sfida contro i friulaniNon soltanto gli infortunati Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, Simonedovrà fare a meno anche di Alessandro Bastoni (squalificato) per. Il tecnico nerazzurro è chiamato a rivedere la propria formazione da schierare nel match della ripresa del campionato dopo la sosta. Può contare sui rientri dagli infortuni di Dimarco e Darmian ed è stuzzicato dall’idea di puntare sual fianco di Thuram in. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport.– «Ad aumentare il tasso di difficoltà del ritorno in campionato, però, c’è anche quel rosso sventolato a Bastoni in casa della Dea: il centrale di sinistra, squalificato, è il terzo big a cui Simone dovrà rinunciare alla ripresa.