Inter-news.it - Inter-Udinese -6: infortuni, rientri e… Certezze: Inzaghi fa la conta!

L’nella prossima sfida di campionato affronterà l’. I nerazzurri potrannore su alcuniimportanti ma dovranno fare anche i conti con diversi.LUNGO STOP – L’si appresta a giocare la trentesima partita di Serie A contro l’, Domenica alle ore 18.00. I nerazzurri hanno come obiettivo i 3 punti per consolidare il primato in classifica e mettere sempre più pressione al Napoli. Tra l’e la vittoria ci sono diversiche Simonedovrà mascherare per affrontare al meglio i friulani. Andrea Paventi su Sky fa il punto della situazione in casa dell’prima dell’importante sfida che attende i nerazzurri: «La notizia di oggi importante sono gli esami sostenuti da Lautaro Martinez e Dumfries. Per quanto riguarda Dumfries c’è un risentimento al bicipite femorale della coscia destra.