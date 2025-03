Inter parla Marotta | Ho portato all’Inter valori appresi alla Juventus

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Presidente dell’, Beppe, nell’ambito del format “Una cena con.”, si è raccontato in un’vista concessa, davanti a una nutrita platea, a Roberto Pacchetti, direttore della TGR-Testata Giornalistica Regionale, dove hato della sua lunga esperienza nel mondo del calcio, aneddoti e una chiusura speciale sul suo passato.Il passato che tornaOspite venerdì sera a Legnano della Fondazione Famiglia Legnanese, per un incontro dedicato al calcio come fenomeno di aggregazione che negli anni ha mantenuto intatti di suoisociali, il numero uno nerazzurro ha raccontato aneddoti e curiosità di oltre cinquant’anni di calcio vissuto; dai primi passi nel mondo del calcio, agli obiettivi futuri e, soprattutto, quel passaggio dall’, con una confessione destinata certamente a regalare un ‘titolo’ nel sempre delicato rapporto tra tifo nerazzurro e quello bianconero.