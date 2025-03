Calciomercato.it - Inter: nuovo bomber per Inzaghi, decisivo lo scambio con Bastoni

In viale della Liberazione si lavora al calciomercato. Possibile una operazione con il centrale per andare a prendere un attaccante di livelloL’è in piena corsa in ogni competizione e non si vuole fermare. Il prossimo mese si preannuncia fondamentale per i nerazzurri in chiave campo. Nove partite in 27 giorni con il doppio confronto con Milan e Bayern Monacoper il proprio cammino in Coppa Italia e in Champions League. Naturalmente gli uomini di Simonenon vogliono perdere punti in campionato per avvicinare sempre di più lo Scudetto.perlocon(Lapresse) – calciomercato.itNonostante la stagione sia nel suo clou, in viale della Liberazione si sta programmando il futuro. Tra i reparti che dovranno essere rinnovati c’è anche quello offensivo.