Inter l’annuncio di Marotta sul colpo dalla Lazio |  ipotesi scambio

È circolata la voce sull’ipotesi scambio, conalla, sul quale ha preso voce anche il presidente dell’, Beppe.Dopo il Mondiale per Club e dunque in vista di quella che sarà la prossima stagione dell’, sarà pronta una rivoluzione con diversi calciatori che diranno addio e senza rinnovo e altri che saluteranno per trovare maggiore spazio altrove.I nerazzurri sono pronti a piazzare quelli che sono affari ancheSerie A e oltre alla recompra di Fabbian, assieme aldal Bologna che vedrà protagonista il Torito Castro, occhio alla ipotesi di mercato che vede coinvolta la trattativa con laper i nerazzurri. Di questo, in radio, ha parlato il patron nerazzurro, Giuseppe, chiarendo quella che è la situazione sul calciomercato dell’.Calciomercato, affare con ladiNon è né il primo né l’ultimo calciatore chepuò finire all’, così com’è successo nel periodo recente e da quando c’è Simone Inzaghi sulla panchina del club nerazzurro.