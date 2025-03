Inter-news.it - Inter, Inzaghi si affida a Thuram! Un record nel mirino – TS

Simonedovrà fare ancora a meno della coppia formata da Lautaro Martinez e Marcusin vista del rientro contro l’Udinese. Questo quanto scritto da Tuttosport. RIENTRO – La coppia formata da Lautaro Martinez e, è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Per rivederli in campo però, scrive Tuttosport, ci vorrà almeno un paio di settimane. Anche grazie al benestare di Deschamps che ha aperto al rientro anticipato, Simoneha potuto lavorare con tranquillità sulle condizioni di Marcus. Sarà comunque in campo a San Siro nella gara contro l’Udinese. Al suo fianco però, non ci sarà il capitano.pronto a trascinare l’: serve il gol, oggi a Coverciano per la “panchina d’oro”, si affiderà dunque a Marcus. L’unico problema diinvece, è che non trova il gol dallo scorso 19 gennaio, in-Empoli.