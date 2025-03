Inter-news.it - Inter, in due alzano bandiera bianca! I tempi di rientro – TS

Niente da fare in casa, Lautaro Martinez non sarà nemmeno in panchina né contro l’Udinese, né contro il Milan nel derby di andata in semifinale di Coppa Italia. Inzaghi però, scrive Tuttosport, può contare su tre rientri in vista dei friulani. STOP – Lautaro Martinez, dopo aver stretto i denti contro Monza e Atalanta, negli allenamenti con la sua Argentina, è uscito il problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Ieri, così come Thuram e Dumfries, anche Lautaro Martinez ha svolto le terapie ad Appiano Gentile e oggi continuerà a sottoporsi ad altri accertamenti medici insieme allo staff medico dell’, guidato dal dottor Volpi. La sensazione, scrive Tuttosport, è che Simone Inzaghi perderà sia Lautaro Martinez che Denzel Dumfries anche per la semifinale di andata contro il Milan in Coppa Italia.