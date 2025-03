Sport.quotidiano.net - Inter, esami per Dumfries e Lautaro: l'olandese a rischio per la Champions

Milano, 24 aprile 2025 – C'era attesa questa mattina in casaper l'esito deglistrumentali ai quali erano chiamati DenzelMartinez. Brutte notizie per il laterale: le analisi hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. In termini di tempistiche, vuol dire che il giocatore salterà certamente la sfida di domenica prossima contro l'Udinese, ma anche l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan e la successiva trasferta a Parma in campionato. La speranza, ma senza certezze, è che possa esserci contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti diLeague. Per fortuna del tecnico nerazzurro, già dalla prossima gara dovrebbero tornare a disposizione Darmian, Zalewski e Dimarco, andando a rimpolpare un settore esterni in forte emergenza nelle ultime uscite.