Inter data cerchiata in rosso per il rientro di Lautaro Martinez

Con la pausa nazionale che questa sera comincerà a rispedire a casa alcuni tra i nazionali, l’Campione d’Italia prosegue il lavoro ad Appiano Gentile con a disposizione molte tra le proprie stelle rimaste a Milano anche per curare i rispettivi malanni fisici. Simone Inzaghi punta a un massiccio svuotamento dell’infermeria in vista della gara di domenica 30 marzo con l’Udinese fatta eccezione per il capitanouscito malconcio dalla trasferta vittoriosa di Bergamo e che si spera di rivedere al più presto a guidare l’attacco nerazzurro.Tempi di recuperoRientrato in anticipo dall’Argentina, il Toro ha sinora svolto terapie e lavoro personalizzato in vista degli esami strumentali da svolgere nella giornata di domani. Il capitano dell’è stato convocato dal CT dell’Albiceleste Scaloni ma la sua permanenza nel ritiro della nazionale campione del mondo è durato una manciata di giorni.