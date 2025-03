Inter-news.it - Inter, confermata emergenza contro l’Udinese: almeno quattro assenti sicuri! Il punto

Leggi su Inter-news.it

Alla ripresa del campionato, l’dovrà affrontarecon diverse assenze pesanti. La squadra di Simone Inzaghi, capolista in Serie A e in piena corsa scudetto, dovrà fare a meno di alcuni titolari per infortunio e squalifica. Un match da non sottovalutare, considerando la necessità di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.TRE ASSENZE – La notizia era nell’aria e ora è: Lautaro Martinez non sarà a disposizione per la sfida. L’attaccante argentino ha riportato un risentimento muscolare ed è ancora in fase di recupero. Lo staff medico nerazzurro punta a riaverlo per la semifinale di Coppa Italiail Milan o per la successiva gara di campionatoil Parma. Più lungo, invece, il recupero di Denzel Dumfries. Per l’olandese, gli esami hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale e l’obiettivo è rientrare per l’andata degli ottavi di finale di Champions Leagueil Bayern Monaco.