Innovazione e visione a CityVision presentato il ‘modello’ San Bartolomeo in Galdo

Tempo di lettura: 2 minutiHo avuto l’onore di partecipare, accompagnato dall’Ing. Giovanni Diurno e dal vigile Raffaele Palumbo, al tavolo di lavoro dell’appuntamento partenopeo di: 25 tra esperti, decisori pubblici, innovatori e uditori qualificati, moderati dal giornalista Alessandro Di Stefano, per tracciare percorsi concreti di adozione delle nuove tecnologie nei contesti urbani e amministrativi. – si legge nella nota del sindaco di Sanin, Carmine Agostinelli. “Il mio intervento – continua – hail caso di studio relativo all’adozione, da parte del Comune di Sanin, della piattaforma EasyVia, creata dall’omonima startup innovativa. EasyVia è in grado di identificare, tracciare e gestire le anomalie presenti sul manto stradale, grazie a dei sensori intelligenti montati su diversi veicoli che trasmettono i dati raccolti in tempo reale a una piattaforma cloud.