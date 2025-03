Unlimitednews.it - Iniziato a Parigi il processo a Gerard Depardieu, l’attore si dichiara innocente

(FRANCIA) (ITALPRESS) – Ha preso il via ailalfranceseper violenza sessuale su due donne durante le riprese del film del 2021 Les Volets Verts. L’udienza, secondo quanto riferisce l’emittente “Bfmtv”, dovrebbe concludersi domani sera, ma i tempi potrebbero slittare fino a giovedì. Inizialmente previsto per lo scorso ottobre, ilè stato rinviato a causa delle condizioni di salute del.L’udienza odierna riguarda la denuncia sporta da due donne di 54 e di 34 anni. La prima, Amélie, era una scenografa sul set che secondo la sua ricostruzione sarebbe stata bloccata e palpeggiata dalil 10 settembre 2021. La seconda querelante, Sarah (nome di fantasia), ha accusatodi averla palpeggiata contro la sua volontà più volte, sempre nel 2021, quando lavorava come assistente del regista nello stesso film.