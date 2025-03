Ilnapolista.it - Ingebrigtsen domina ai Mondiali di atletica mentre manda a processo il padre per violenze

Jakobè appena entrato nella storia per aver vinto due ori aidiindoor di Nanchino. Nel frattempo, in contemporanea, suoGjert è in tribunale perché il campione norvegese e due dei suoi fratelli, Henrik e Filip, lo hanno denunciato di “violenza fisica” e “minacce”. Ne scrive Le Parisien.Descritto come “molto aggressivo e autoritario”, Gjert, che ha 59 anni, ha sempre negato le accuse. Rischia fino a sei anni di carcere. “Il nostro cliente contesta le accuse a suo carico e nega categoricamente di aver sottoposto i suoi figli ad abusi, sia fisici che psicologici”, ha detto alla France Press il suo avvocato, John Christian Elden.“Sulla base della nostra analisi delle prove del caso, riteniamo che l’atto di accusa non si basi su alcun fondamento solido”, ha aggiunto prima dell’apertura del lungo, che si terrà presso un tribunale di Sandnes (sud-ovest) fino al 16 maggio.