Ingannati dal broker risparmi volatilizzati | condannato a risarcire tutti

Pesaro, 24 marzo 2025 – Quell’uomo così distinto gli aveva ispirato fiducia fin da subito. Ma di lì a poco, i soldi messi da parte da 14 clienti della nostra provincia, per un totale di 145mila euro, si sarebbero, scomparendo insieme al sorriso rassicurante delsolitario sceso dal nord. Eppure Gilberto Omarini, 64 anni, residente a Ravenna ma attivo nella zona di Forlì, dava l’impressione di sapere il fatto suo e di essere l’uomo giusto a cui affidare idi una vita. Qualcuno gli aveva lasciato i 10mila euro che gli avevano regalato i nonni per la laurea, una coppia di giovani sposi con un bimbo piccolo aveva investito i soldi donati da amici e parenti per il matrimonio. Un 81enne e un 78enne di Fermignano gli avevano creduto quando ilgli aveva assicurato che investire idi una vita in quegli strumenti finanziari, avrebbe portato un guadagno sicuro.