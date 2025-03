Internews24.com - Infortunio Lautaro, il giornalista svela la data del rientro: quali partite salta

Leggi su Internews24.com

di Redazione, illadeldell’attaccante dell’Inter, vediamoil nerazzurroMartinez, arrivano importanti novità suldell’attaccante dell’Inter dopo le noie muscolari degli ultimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni il bomber meneghino avrebbe accusato un risentimento ai flessori e sarebbe in fase di guarigione. In accordo con quanto riporta il notoPasquale Guarro sul suo profilo X l’attaccante potrebbe rientrare tra il derby di Coppa Italia contro il Milan e il match col Parma.Ricordiamo che lo stessoMartinez è tornato da pochi giorni a Milano dopo la convocazione della sua nazionale. Vediamo il qui il messaggio prima citato, pensiero anche per l’esterno di Simone Inzaghi Denzel Dumfries.