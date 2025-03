Tvplay.it - Infortunio in Nazionale e ginocchio a rischio: timore per Juve-Genoa

Leggi su Tvplay.it

Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato di Serie A e scatta l’allarme perntus-, poiché il giocatore ha subito un. I dettagli.Alla ripresa del campionato dalla sosta lantus non sarà esattamente la stessa. Infatti, la formazione bianconera non è più guidata da mister Thiago Motta, sollevato dall’incarico di allenatore, bensì da Igor Tudor. Il tecnico croato ha raccolto l’eredità del collega italo-brasiliano almeno per il rush finale della Serie A, con l’obiettivo di provare a raggiungere la zona Champions League. Non sarà un’impresa facile anche alla luce del cammino delle concorrenti e la strada inizierà dantus-inper(LaPresse) – tvplay In calendario per sabato pomeriggio alle 18:00, Igor Tudor farà del suo meglio per trasferire alla squadra alcuni dettami e in attesa del rientro dei vari Nazionali per preparare l’incontro con la formazione di Patrick Vieira.