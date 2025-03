Serieanews.com - Infortunio Dybala, l’ortopedico: “Ho un dubbio sull’operazione” – ESCLUSIVA

Leggi su Serieanews.com

Il Professor Andrea Grasso, ortopedico e traumatologo, spiega cosa c’è dietro l’di. E solleva più di unsulla scelta dell’operazione: “Ho un” (Foto: LaPresse) – serieanews.comLe discussioni che si sono create attorno a Pauloin questi giorni sono di quelle che fanno rumore. L’ultimo comunicato ufficiale della Roma ha confermato quello che tutti temevano: lesione al tendine semitendinoso e operazione chirurgica in arrivo.Una scelta che, nella mente dei tifosi, ha immediatamente acceso l’allarme: quanto starà fuori? Tornerà in tempo per il finale di stagione? E soprattutto. tornerà?Ma c’è un altro aspetto che in pochi hanno sollevato finora. Davvero l’operazione era la strada più giusta? O si poteva tentare una via alternativa?Per capirlo, abbiamo sentito il parere del Professor Andrea Grasso, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e docente presso il Campus Biomedico di Roma.