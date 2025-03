Inter-news.it - Infortuni Lautaro Martinez e Dumfries, oggi esami e tempi di recupero

Leggi su Inter-news.it

si sottoporranno amedici per valutare i loro. Il team medico dell’Inter spera in un rapidoper entrambi i giocatori.ATTESA – L’Inter è in attesa dei risultati deglimedici per Denzel, due giocatori chiave che potrebbero saltare le prossime sfide contro Milan e Bayern Monaco, rispettivamente andata delle semifinali di Coppa Italia e andata dei quarti di finale di Champions League. Entrambi i calciatori hanno riportato problemi fisici durante l’ultima partita contro l’Atalanta, tant’è che non hanno preso parte agli impegni con Olanda e Argentina. Gli, previsti per, saranno fondamentali per determinare l’entità deglie stabilire idi. Simone Inzaghi (Beppe Marotta ha parlato di rinnovo poco fa) spera che le diagnosi non rivelino lesioni più gravi del previsto, ma rimane vigile sulle possibili alternative tattiche.