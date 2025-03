Calciomercato.it - Infortuni Lautaro e Dumfries, la diagnosi UFFICIALE preoccupa Inzaghi

Leggi su Calciomercato.it

Arrivano novità in casa Inter per ciò che concerne gli infortunati. Due in particolari i calciatori da tenere sotto osservazioneCon la doppia sfida dell’Italia di Spalletti andata in archivio il focus torna tutto sulle vicende della Serie A. Il campionato è entrato nel vivo con la fase decisiva che andrà ad assegnare uno scudetto che pare essere un affare a tre tra l’Inter campione in carica, il Napoli e l’Atalanta.– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Una grossa spallata l’ha data proprio la squadra diappena prima della sosta collezionando un successo pesantissimo proprio nello scontro diretto di Bergamo con i nerazzurri di Gasperini. Tre sono invece i punti di vantaggio sul Napoli secondo che a sua volta vive settimane difficili ed un’emorragia di vittorie che inizia a diventarente in ottica futura.