Infortunati Inter come sta la ThuLa? Le parole di Inzaghi

di Redazione, arrivano novità importanti sulle condizioni! Ledisul capitano nerazzurro e su TikusA margine della sua premiazione per la Panchina d’Oro, il tecnico dell’, Simone, ha parlato cosi delle condizioni della.LAUTARO E THURAM– «Stanno lavorando: Thuram ha avuto una settimana di cure perché si trascinava questo problema alla caviglia e speriamo che domani possa già lavorare in gruppo; per Lautaro ci vorrà un po’ più di pazienza, però il recupero procede bene e speriamo di recuperarlo molto velocemente»ULTIMI MESI «Adesso ci saranno gli ultimi tre mesi, le partite che dovremo fare saranno tante e sarà molto emozionante perché ogni tre giorni avremo sfide durissime, sia in Italia che in Europa, ma volevamo essere in questa situazione a giocarci tutto, e quindi ce la giocheremo con tantissimo entusiasmo e voglia di fare bene»Leggi sunews24.