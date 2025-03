Thesocialpost.it - Influenza aviaria H5N1, nuovi casi nel mondo: morto un bambino in Cambogia, primo rilevamento in una pecora nel Regno Unito

Preoccupazione globale per la diffusione del virusdell’, confocolai segnalati in Asia, Europa e Africa australe. In, il Ministero della Salute ha confermato la morte di undi tre anni, il terzo caso registrato nel Paese dall’inizio dell’anno.Il piccolo era arrivato in ospedale con febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie, sintomi compatibili con la forma più aggressiva del virus. Il decesso è avvenuto ieri. Secondo le indagini, la probabile fonte del contagio è il pollame infetto: nel cortile dell’abitazione della famiglia venivano allevate galline, alcune delle quali si erano ammalate e almeno cinque erano morte nei giorni precedenti.rilevato per la prima volta in unanelNel, il Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) ha reso noto che il virusè stato rilevato per la prima volta in una, appartenente a un gregge nello Yorkshire.