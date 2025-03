Bergamonews.it - Inflazione e rincari: Bergamo al 10° posto tra le città italiane con i costi più alti

. È stata resa nota dall’Istat la classifica completa dellepiù care d’Italia in termini di aumento del costo della vita, stilata dall’Unione Nazionale Consumatori; sono comprese lecapoluoghi di regione e dei comuni con più di 150 mila abitanti.si piazza al decimocon un’del +2% pari a un rincaro annuo di 559€ per famiglia, dopo Bologna, (+2,1% e +584€) al sesto, Imperia al settimo con un’del +2,6%, che in termini di costo della vita registra un rincaro di 582 euro e Piacenza all’ottavo, alla pari con Ferrara (+2,1%, +571 euro per entrambe).In cima alla lista si trova Bolzano con un’del +2,6%, che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente a 753€ per una famiglia media; mentre Siracusa è lacon il maggior tasso did’Italia con il +2,8%, ma si traduce in un rincaro annuo di 600€ a famiglia.