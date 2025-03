India vs Bangladesh | line-up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 15:47:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:NewsvsTeam NotizieIl terzino Ashish Rai e le ali Manvir Singh e Lallianzuala Chhangte rimangono fuori dopo aver perso la vittoria dell’sulle Maldive, mentre Brandon Fernandes è rimasto ferito durante la partita.Il centrocampista difensivo Macarton Nickson, 21 anni, è stato chiamato e potrebbe fare il suo debutto, mentre le Blue Tigers hanno anche portato all’esperto Udanta Singh.Il difensore Sushonto Tripura e il centrocampista Papon Singh hanno subito lesioni durante il campo di addestramento delin Arabia Saudita all’inizio di questo mese.Il difensore o il centrocampista del lato sinistro Fahamedul Islam, un diciottenne che gioca per Olbia nel più alto livello del calcio italiano semi-professionale, non sarà coinvolto ma è stato chiamato nella loro squadra preliminare.