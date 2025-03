Ilfattoquotidiano.it - Indagine San Siro, Sala si difende: “Partito dei signori del no mi vuole condizionare, non vinceranno”

“C’è unvirtuale deidel no, che non si candidano, perché se si candidassero prenderebbero l’1%, che peròl’amministrazione del sindaco”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, commentando l’della procura milanese sulla vendita dell’area di Sane del Meazza, a margine della cerimonia per le nuove botteghe storiche. “Il sindaco in nove anni ha dimostrato che non si fae che non si farà mai. Se i milanesi tra due anni preferiranno avere un sindaco che ha paura della sua ombra e non prende decisioni, sarà un problema dei milanesi”, ha detto.A chi gli chiedeva se il Comune andrà avanti con il bando per la vendita del Meazza e dell’area, il sindaco ha risposto: “Certo, ci mancherebbe altro. A brevissimo” lo pubblicheremo.