Incidente tra auto e moto a Castelfranco Piandiscó: 36enne trasportato in ospedale

È stato attivato alle ore 17:45 il servizio di emergenza 118 della ASL TSE per unstradale avvenuto in via Urbinese, nel comune di. Il sinistro ha coinvolto un’e una, causando il ferimento di un uomo di 36 anni. Ilciclista è stato soccorso ein codice 2 all’della Gruccia. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giovanni Valdarno e le forze dell’ordine per i rilievi del casoL'articolotrainproviene da Arezzo News.