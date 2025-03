Firenzetoday.it - Incidente in montagna: cade per un centinaio di metri

Leggi su Firenzetoday.it

Ieri pomeriggio il soccorso alpino e speleologico della Toscana è intervenuto per un escursionista infortunato sul Monte Gennaio. L'uomo (61 anni, di Sesto Fiorentino) stava facendo un'escursione quando è scivolatondo in un canalone per undi metri. A seguito della caduta è.