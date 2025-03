Thesocialpost.it - Incidente a Sant’Anastasia, due ragazze cadono dallo scooter: una è in codice rosso

La scorsa notte, i carabinieri disono intervenuti in via dei Romani per uninche ha coinvolto due.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso aderenza, causando la caduta delle giovani sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati e entrambe sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie.Le condizioni di una delle due non destano particolare preoccupazione, avendo riportato solo contusioni al naso. Più grave, invece, l’altra ragazza, che è stata ricoverata ina causa di una lacerazione al fegato e contusioni multiple.I carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.L'articolo, due: una è inproviene da The Social Post.