Anteprima24.it - Inchiesta Huawei, l’intercettazione: “Paghiamo gli emendamenti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Loro (cioé) spesso oltrepassano il limite e addirittura pagano per gli”. A parlare, non sapendo di essere intercettato, è Valerio Ottati, dipendente dellaBelgio ed ex assistente dell’europarlamentare Fulvio Martusciello.Ottati è coinvolto nell’indagine sulle presunte tangenti, per circa 46mila euro, versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue per favorire il colosso cinesenell’introduzione della telefonia 5G in Europa.Gli investigatori raccolgono le sue parole mentre si trova a bordo di un suv con un suo collega, dipendente della stessa azienda in Polonia.La circostanza è riportata negli atti a corredo del mandato di arresto europeo notificato nei giorni scorsi a Lucia Simeone, la collaboratrice del parlamentare europeo di Forza Italia Fulvio Martusciello, coinvolta nell’indagine, che da sabato è ai domiciliari.