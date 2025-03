Lapresse.it - Inchiesta hacker, arrestato pentito della ‘Ndrangheta stragista

Leggi su Lapresse.it

Ildel processo’ Nunziatino Romeo è statodomenica notte dai carabinieri del ROS in un filone dell'”Dda di Milano sui dossieraggiEqualize di Enrico Pazzali e Carmine Gallo., Romeo indagato per tentata estorsione aggravataL’uomo, parente del bossSaverio Morabito e legato alla ‘ndrina dei Barbaro, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano Fabrizio Filice, su richiesta del pubblico ministero Francesco De Tommasi con l’aggiunta Alessandra Dolci e il Procuratore Marcello Viola. È indagato per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Contestualmente all’esecuzionemisura gli investigatori hanno effettuato una dozzina di perquisizioni personali.