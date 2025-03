Lapresse.it - Incendio in un lido balneare di Ostia: vigili del fuoco sul posto

Leggi su Lapresse.it

Undi medie proporzioni si è sviluppato questo pomeriggio al‘Le Dune’ di. Le fiamme hanno interessato alcune cabine su Lungomare Duilio. Le fiamme si sono propagate sulla struttura in legno, per cause ancora da accertate. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo da parte deidel. Sulpolizia, carabinieri e municipale.